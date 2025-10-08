MBCでは毎年地域の発展に貢献し、今後の活躍が期待される人たちにMBC賞を贈っています。受賞団体紹介2回目は今年創部90周年を迎えた鹿児島信用金庫吹奏楽部です。 鹿児島市で練習に励んでいるのは鹿児島信用金庫の吹奏楽部です。練習は週に1回でメンバーは10代から50代までのおよそ30人。多くが吹奏楽経験者で、今年度は2人が入部しました。 （新入職員・18）「楽しいです。地域のお祭りとかに参加して（高校の時と）違う