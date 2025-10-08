三豊警察署 窃盗目的で空き家に侵入したとして、香川県三豊市の無職の男（39）が邸宅侵入と窃盗未遂の疑いで8日、逮捕されました。 警察によりますと、男は9月26日午前10時16分ごろから翌27日の午前7時ごろまでの間に、窃盗目的で三豊市内の空き家に侵入した疑いが持たれています。室内を物色したものの金品を見つけられず、窃盗は未遂に終わりました。 犯行が判明したきっかけは空き家の持ち主の男性が4日前の9月22日に