サッカー日本代表は８日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・吹田Ｓ）に向けた合宿３日目のトレーニングを千葉市内で行った。＊＊＊ＭＦ久保建英は万全ではない左足首の痛みで別メニュー調整となり、パラグアイ戦の欠場が濃厚となった。「痛くなかったら練習してますよ」と語った一方、「早く代表レベルのプレーができるように回復させたい」と力を込め、ブラジル戦の出場には意欲。「ブラジルとやれることは楽しみ