ダンス&ボーカルユニット「DA PUMP」のダンサー・TOMO（44）が8日、自身のSNSを更新。今春に第1子が誕生していたことを報告した。TOMOは、Xに文書をアップし、「いつも温かい応援ありがとうございます。昨年、人生のパートナーが出来てから時が経 ち、今春新しい家族を迎えることができました」と報告。子供を抱き上げる写真をアップし「落ち着いたタイミングで皆様にご報告出来ればと考え、この度ご報告させて頂きまし