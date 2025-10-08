国内外から多くの観光客が訪れる東京・台東区の浅草寺でテロが起きた想定で、観光客らの避難誘導などを確認する訓練が行われました。8日、台東区浅草の浅草寺では、暴走した車が突入した想定などさまざまなテロが起きた際に、観光客の避難誘導の手順などを確認する訓練が行われました。訓練では、境内で有毒な化学物質が入ったペットボトルが見つかり、警視庁などが確認作業を進め、その後、救護車でケガ人を救助する手順を確認し