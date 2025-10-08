【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、イスラエルとイスラム組織ハマスは8日、エジプトで3日目の間接交渉に入った。エジプト政府系メディアによると、ウィットコフ米中東担当特使らが加わった。