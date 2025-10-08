自民党の高市早苗総裁が８日、新執行部とともに野党への挨拶回りを行った。高市氏が幹事長代行に起用して驚きが広がった萩生田光一氏を、立憲民主党との面会では「傷もの」と紹介したと、夕方のテレビニュースなどが一斉に伝え、ネットが騒ぎになっている。面会後に野田佳彦代表が明かした。萩生田氏は旧安倍派５人衆のひとりで能力が高く官房長官、幹事長候補と評されていた一方で、裏金問題で処分を受け、旧統一教会との関