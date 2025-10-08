ノーベルウィーク3日目、化学賞の発表があり、京都大学理事の北川進さん（74）ら3人の受賞が決まりました。フジテレビ・中本智代子解説副委員長とお伝えします。日本人としては吉野彰さん以来、6年ぶり9人目。2025年は日本人2人目で、坂口先生に続いて2人目、京都大学の北川理事の受賞が決まりました。そのほかに2人、あわせて3人の共同受賞になります。北川進さんの受賞内容ですが、ナノサイズの隙間のある物質を作る手法を開発さ