約140年の歴史を持つ岡山県倉敷市の清心中学校・清心女子高校が、2027年度から男女共学になることが明らかになりました。これで岡山県内で唯一の女子校がなくなることになります。 【写真を見る】倉敷市の清心中学校・清心女子高校が2027年度から男女共学に「生徒数の確保という切実な必要に」【岡山】 （会見）「清心中学校・清心女子高等学校は、2027年4月より男女共学となることが決定されました」