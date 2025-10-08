香川県のオリジナル米、「おいでまい」の収獲が最盛期です。気になるコメの価格は高値傾向が続くとみられています。 【写真を見る】香川県のオリジナル米「おいでまい」善通寺市で収獲が最盛期価格は高値傾向続く【香川】 黄金色の穂を実らせた「おいでまい」です。善通寺市では、今月から収獲が始まりました。今年は高温が続き雨が少なかったものの生育は順調ということです。香川県で生産されている銘柄米の収獲量は今年は