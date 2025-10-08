路上で下半身を露出した疑いで10月4日に逮捕されたAぇ! groupの草間リチャード敬太が、6日に書類送検ののち釈放された。逮捕を受け、草間が出演していた5日放送の『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）は内容が差し替えられたが、事件の余波は本人はもとよりグループ全体におよんでいる。「関西ローカルと北海道で放送されていたよゐこさんとのレギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎日放送系）は当面の間、放送休止を発表。同