市民団体「市民連合やまぐち」は、2026年2月の県知事選挙に候補者を擁立する方針を明らかにしました。市民連合は山口市内で立憲民主党、共産党、社民党の県連組織と非公開で協議し、知事選への候補者擁立の方針を示しました。野党3党はそれぞれ独自候補の擁立に至っておらず、反対意見はなかったということです。市民連合は上関町の中間貯蔵施設計画への反対などを公約としたい考えで、今後、具体的な人選を進め、11月中には候補者