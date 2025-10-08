岡山市中心部で開かれている現代アートの祭典「岡山芸術交流2025」。路線バスも作品に生まれ変わり、街を彩っています。 【写真を見る】「レインボーバスライン」6色のLEDライトが取り付けられた路線バス約60台が街中を通常ダイヤで運行中【岡山芸術交流2025】 天満屋のバスステーションにやってきたのは、カラフルな光を放つ路線バスです。岡山市中心部で開かれている岡山芸術交流の作品の一つとして、ジェ&#