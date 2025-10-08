山口市に2025年6月にオープンした複合施設＝湯田温泉こんこんパークが来場者数10万人を達成しました。湯田温泉こんこんパーク、10万人目の来場者となったのは、山口市に住む久冨祥子さんと長男の伊吹くん1歳です。久冨さんには山口市から記念品が贈られました。（10万人目の来場者となった久冨祥子さん）「びっくりしてます。ほんとうにいつもよく利用しているのでまさか10万人に選ばれるとは思っていませんでし