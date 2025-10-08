「瀬戸内国際芸術祭」は秋会期が始まり、会場は連日多くの人で賑わっています。14あるエリアの中から注目のエリアを紹介します。 【写真を見る】"塩の結晶"をまとったアートなど「瀬戸内国際芸術祭・秋会期」開幕「生きている人はすごいよと伝わってくる」 日本有数の塩の産地だった宇多津町に「塩の結晶」をまとったアート 岡山県から瀬戸大橋を渡ってすぐ、四国の玄関口、香川県宇多津町。瀬戸内国際芸術祭にこの