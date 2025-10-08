（台北中央社）衛生福利部（保健省）は7日、同部所管の財団法人賑災基金会に寄せられた東部・花蓮県で発生した洪水被害に対する寄付総額が10億台湾元（約50億円）を超えたと発表した。洪水は先月23日、台風18号に伴う大雨で山間部のせき止め湖から水があふれたことで発生した。下流にある光復郷の市街地に濁流が流れ込み、人的・物的被害が大きくなった。中央災害対策センターによると、人的被害は死者19人、行方不明者5人、けが人