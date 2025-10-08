（桃園空港中央社）日本航空傘下の格安航空会社（LCC）「ジップエア トーキョー」は8日午前、桃園から成田までのチャーター便を初めて運航した。台湾への乗り入れは初めて。台湾の旅行会社「イージーフライ」（易飛旅遊）との提携で実現した。桃園国際空港の運営会社などによると、初便は午前6時28分に桃園を離陸し、同10時23分に成田へ到着した。ジップエアによれば、成田では深田康裕取締役が乗客を出迎えた。また同社は米国の