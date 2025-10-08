殉職した警察職員の慰霊祭が8日、山口市の警察学校で行われ、2025年2月、交通事故対応中に殉職した警部補らに追悼の祈りが捧げられました。山口市仁保の警察学校で行われた慰霊祭には遺族24人のほか、県警幹部など合わせて85人が出席しました。県警の警察職員は、明治からこれまでに71人が殉職しています。直近では2025年2月、レスリング選手としても活躍していた自動車警ら隊の山口直人警部補が岩国市の凍結した国道で交通事故の