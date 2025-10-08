全国の地域おこし協力隊員およそ8000人の中から10人が選ばれました。山陽小野田市で活動する61歳の地域おこし協力隊員が8日、総務省から取材を受けました。取材を受けたのは、山陽小野田市の川上地区で地域おこし協力隊として活動する林茂夫さん・61歳です。取材は、全国の地域おこし協力隊員1万人を目指す取り組みの一環で行われたもので、林さんは60代の代表として8000人のうちの10人に選ばれました。2023年6月から地域おこし協