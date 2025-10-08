【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大ヒット公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌である米津玄師「IRIS OUT」、エンディングテーマに起用されている米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」の快進撃が止まらない。 ■1億再生も目前 「IRIS OUT」は、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（2025年10月8日公開）にて、21,767ポイントで、「3週連続となる1位」を記録。前週では