地域に住むお年寄りへの感謝を届ける取り組みです。8日、岩国市の小学校で子どもたちが運営する敬老会が開かれました。岩国市の小学校で開かれた由西地区敬老会。由西小学校の全校児童10人と地域に住む75歳以上のお年寄り31人が集まり、敬老会が開かれました。小学校の児童たちは日頃からお世話になっている地域の人たちへの感謝の思いを届けようと去年から地元の人たちと一緒に敬老会の企画や運営に参加しています。会ではお年寄