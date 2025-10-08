【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが、ライブ映像作品『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』（10月29日発売）から、本作品収録のライブ映像を3週連続でSUPER BEAVERの公式YouTubeチャンネルにて10月8日20時より先行公開することが決定した。 ■「人として」「美しい日」「まなざし」を3週連続公開 本作は、6月に開催された自身初となるスタジアム単独公演『SUPER BEAVER 20th A