新潟市西蒲区に住む小学6年生がレスリングでこの夏、全国大会4連覇を達成しました。持ち前の運動神経と攻めのレスリングで全試合圧勝、これからの活躍が期待される彼女の強さに迫りました。 新潟市西蒲区にあるレスリングの練習場－ 年少から中学校3年生まで39人が所属する『巻っずレスリングクラブ』。その中で黙々と練習に励んでいたのが、大地琴奏(おおちことか)さん・小学6年生です。学校が終わると、この練習場に通