今月23日に告示にされる広島県知事選に共産党などでつくる市民団体が立候補者を擁立しました。立候補を表明したのは無所属新人の猪原真弓氏（64）です。尾道市出身の猪原氏は共産党などでつくる市民団体が擁立。党の推薦を受けています。7日夜の出馬会見では子ども医療費の18歳までの無料化や県立学校での給食費無償化などを訴えました。■猪原真弓氏「みんなが豊かになれるように考えていきたいそれをどのようにやっていくか みな