※10月16日、東証プライム市場に上場予定のテクセンド [東証Ｐ]は8日、公開価格を発表した。 ●テクセンドフォトマスク 上場市場：東証プライム市場 上場予定日：10月16日 事業内容：フォトマスクの製造・販売 公開価格：3000円 仮条件：2900円～3000円 想定発行価格：2890円 上場時発行済み株式数：9929万1220株 公募：700万株 売り出し：3213万3200株 オーバーア