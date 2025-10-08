2025年10月7日、紅星新聞は今年のノーベル文学賞受賞者を予測するオッズ表にも引き続き日本の村上春樹が名を連ねたことを報じた。記事は、同賞が9日に発表されるのを前に、今年も受賞者を予想するオッズ表に人々の注目が集まっているとした上で、ブックメーカーNicer oddsの7日時点でのオッズ表を紹介。人気1位はインドのアミタヴ・ゴーシュ、2位はハンガリーのクラスナホルカイ・ラースロー、3位はオーストラリアのジェラルド・マ