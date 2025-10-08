札幌大通りに女性専用の『鉱石ミネラル浴mineral spa by arashi no yu』がオープンしました。 画像：株式会社パワー・ステーション ミネラルスパは、汗と共に体内の老廃物をリリースし、空気中に満ちたミネラル成分を呼吸や皮膚から自然に吸収することで、美容や健康に多面的な効果を期待できる温浴施設。15種類以上の天然鉱石に高密度ミネラルを散布した室温45℃・湿度85%前後の空間で、ミネラルたっ