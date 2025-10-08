地区シリーズで2試合連続セーブ米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手がポストシーズンで抜群の存在感を見せている。敵地でのフィリーズとの地区シリーズ2試合では、ともにセーブをマーク。同僚は最大級の賛辞を送っている。佐々木はポストシーズンで重要な役割を担い、チームに貢献している。ドジャース移籍1年目の今季は先発投手として開幕したが、右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入り。メ