消防職員の男性が上司のパワハラを苦に自殺したとして、遺族が賠償を求めた裁判です。菊池広域連合に8300万円あまりの支払いを命じる判決が言い渡されました。 この裁判は、菊池広域連合消防本部に勤務していた当時47歳の男性が2020年に自殺したのは、上司からのパワハラが原因として遺族が賠償を求めているものです。訴状によりますと、男性は20年あまりにわたって上司から夜勤明けに自宅で長時間の指導を受けていたほか、担当