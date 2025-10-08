自民党の高市総裁が就任からつまずいています。連立を組む公明党から「NO」を突きつけられているのです。公明党の「3つの怒り」について、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者の解説です。怒り1．なぜ？「不記載議員」起用怒り2．高市体制で「担当者不在」怒り3．公明無視？国民民主に接近■高市氏が萩生田氏を「傷もの」発言…――まずは、1つ目の怒り「なぜ？『不記載議員』起用」です。こちらは、党役員人事の話で