キャリア最初の2セーブをPSで記録した史上初の投手【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャース・佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地フィリーズとの地区シリーズ第2戦の9回に緊急登板。首位打者トレイ・ターナー内野手を抑え、2球で2試合連続セーブを達成した。チームを救う“守護神”にLAメディアの称賛は止まらない。ドジャースは9回、ブレイク・トライネン投手が1死も取れずに2失