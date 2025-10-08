休日に友人と過ごしていると、久しく会っていない伯母から突然の電話がありました。親族からの着信は近年、入院や訃報など良くない知らせが多く、不安が胸をよぎります。思わず手が止まり、鼓動が早まりながら指先が冷たくなるのを感じました。 久々の電話 電話を切ったあとも、安心と訃報への不安が入り混じり、しばらく心臓が落ち着きませんでした。悲しい知らせにもかかわらず安堵してしまったことに、小さな恥ずかし