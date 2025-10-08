『ファントムバスターズ』（ネオショコ /集英社）第6回【全10回】本作のレビューを読む高校1年生の是岸遊人は、幽霊などを一切信じていない霊感ゼロの優等生。しかし、入学初日に悪霊を“喰らって”除霊するという破天荒な少年・宍喰野虎落と出会い、彼の高校生活は想像もしていなかった方向に動き出す！ 男子高校生が鎌倉を舞台に繰り広げる、悪霊退散青春コメディ『ファントムバスターズ』をお楽しみください！ ©ネオショ