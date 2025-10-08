愛知県東海市に、最新の設備が搭載された救急車2台が導入されました。キッカケは女性からの1億円の寄付です。「救急災害に役立てていただきたい」と遺言を残していました。 ■1台約5000万円…その名は「ふれ愛号」 女性からの遺言を受けて東海市が購入したのが、1台およそ5000万円の「高規格救急車」2台です。 東海市消防署の池田秀一署長：「東海市在住の故人の方から『救急災害に役立てていただきたい』