俳優のジョージ・クルーニー(64)が、過去の薬物使用について語り、本人にとっては「大きな問題ではなかった」と強調した。米エスクァイア誌の最新号で、若手俳優時代にコカイン（通称ブロー）を試した経験を振り返り、「1982年に試した。冗談でドラッグをやりすぎたって言っていたけど、実際は大きな問題じゃなかった」と語った。 【写真】美し過ぎる弁護士妻とラブラブ 当時は依存性がないとされて