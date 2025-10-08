タマネギを切ると細胞が破壊され、酵素の働きで揮発性の催涙成分が合成・飛散されることで、目から涙が出てきます。アメリカのコーネル大学の研究チームが、「タマネギを切った時に出る涙をできるだけ減らす方法」を発見しました。Droplet outbursts from onion cutting | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2512779122Physicists determine how to cut onions with fewer tearshttps://phys.org/news/2025-05-physicists