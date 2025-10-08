NMB48の元メンバーで、タレント・グラビアアイドルの白間美瑠（しろま・みる＝27）が、2025年11月14日に発売予定の4th写真集（秋田書店）から新たな先行カットを公開した。 【写真】王道グラビアを披露した白間美瑠 第1弾では、白間史上“過去最大級の露出”に挑んだという大胆ショットを公開。ベトナムの海をバックに、持ち前の小麦肌と美ボディが際立つヌーディーなカットを披露し、話題を呼んでいた。