女優・熊谷真実が、8日にインスタグラムを更新。電車を乗り間違えたことを報告する近影に反響が集まっている。【写真】熊谷真実、美容院で“円形ハゲ”を発見熊谷は「あ。高田馬場から品川駅行くのに反対から乗ってしまい約束の時間に遅れてます。おまけに山手線内でメークまゆげが濃い。申し訳ありません東京が難しくなってきてる熊谷です」とつづり、アップショットを公開。意外にも移動に電車を使っていることも明かされ