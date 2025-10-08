８月に第５子を出産したタレントの辻希美が、娘の２か月を喜んだ。辻は８日、自身のインスタグラムで「我が家の次女夢空が生まれて２ヶ月が経ちましたすくすくと成長してくれていますむっちむち」とつづり、おむつで「２カ月」の文字を作ったショットをアップ。「たぁだ…日に日に寝てくれなくなるのは気のせいでしょう？？苦笑。昨夜は３０分〜１時間おきに泣いていたよ台風のせいかしら？？満月のせいかしら？笑それ