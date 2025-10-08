『ポーション、わが身を助ける』（岩船晶：原作、戸部淑：漫画/主婦の友社）第10回【全10回】【漫画】『ポーション、わが身を助ける』を第1回から読む普通の女子高生・カエデが目を覚ますと、そこは獣人やエルフ、ドラゴンが暮らす異世界だった。リュックの中にはポーションの作り方が書かれた見覚えのない本があり、材料を集めて「生成」と唱えるだけで本当にポーションが出現してーー。2025年10月2日（木）よりアニメ放送がス