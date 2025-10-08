９月３０日に双子の出産を発表したタレントの中川翔子が、産後の生活をつづった。中川は８日、自身のインスタグラムに「顔のむくみが少しずつ落ち着きはじめたかも」と書き始め、自身の自撮りショットをアップ。続けて「そんなことよりお腹痛すぎるまだ後陣痛？が全然やばい三日目がピークとかいうけど一週間たっても子宮が痛すぎるわたしは帝王切開で陣痛は味わってないけど違う痛さがそれぞれあるから本当にみん