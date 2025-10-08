北佐久郡・立科町の保育園では８日、地元の食材を使った牛丼が給食で提供されました。「いただきます」立科町のたてしな保育園で園児たちが味わっていたのは、地元で育てられた「信州蓼科牛」を使った牛丼です。牛肉とタマネギしらたきを一緒に煮込んで甘じょっぱく味付けされています。立科町では、地元の特産品や食材に興味を持ってもらおうと2010年から「地域食材の日」を設けていて、８日は保育園や小・中学校でおよそ「500食