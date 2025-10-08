女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダは10日から4日間、静岡県の東名CCで開催される。ラグビーの元日本代表WTB大畑大介氏（49）は、18年大会を制したささきしょうこ（29＝日本触媒）とタッグを組み、キャディーデビューする。この日は前日に続いて練習ラウンドを行った。2年前に共通の知人を通して知り合い、今シーズン開幕前に、ささきから依頼を受けてタッグが実現。前週の日本女子オープン選手権にも観戦に訪れてい