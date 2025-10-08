薬害スモンとは、キノホルム剤（整腸剤）服用による薬害事件です。当初、原因不明の奇病やウイルス性の伝染病ではないかと言われ、スモン患者は身体の疾患だけでなく差別や偏見にも苦しみました。（アーカイブマネジメント部 森 菜採）【写真を見る】透明無色のキノホルムで実験水溶液を加えると患者の尿や舌は緑色にスモンの症状スモン（SMON）は「亜急性脊髄・視神経・末梢神経障害（Subacute myelo-optico-neuropathy）」の頭