千葉県警によると、8日午後4時過ぎ、千葉県八千代市の県道で小学生ぐらいの男児がトラックにはねられ現場で死亡が確認された。男児は自転車に乗っており、別の自転車とすれ違う際、車道に倒れ込んだとみて状況を調べている。