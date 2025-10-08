自民党の高市総裁が８日、立憲民主党へのあいさつ回りで、同席した萩生田光一幹事長代行を「傷もの」と紹介する一幕があった。派閥の政治資金収支報告書で不記載の問題があったことを指したものだ。この発言は、高市氏や党四役ら新執行部が国会内にある野党会派の控室を回った際に口をついた。立民の野田代表によると、高市氏が非公開の場で顔ぶれを紹介する際、「傷ものが一人」と述べた。野田氏は「傷ものという表現には驚い