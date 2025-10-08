タレントの中川翔子が7日、Instagramを更新。自分と夫に“そっくり”だという双子の姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】中川翔子の夫の幼少期や“そっくり”な双子の姿（複数カット）2023年4月に一般男性との結婚を報告し、2025年9月30日には双子の男の子を出産した中川。Instagramでは我が子について投稿しており、10月3日の更新では「手だけで初登場の夫です」とコメントし、我が子のほほを優しく触る夫の姿を披露し