YouTube動画「【危険！】こんな広告運用担当はすぐに変えろ！ 良い担当者を見極めるポイント3選。」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、広告代理店の担当者選びについて徹底解説した。動画冒頭、有馬氏は「こんな担当者を変えろ！」をテーマに日々広告運用を任せている視聴者に向け、「やってこれるかやってこれないかをちゃんと見たほうがいい」と強調