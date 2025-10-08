俳優磯村勇斗（33）が8日、東京・品川区の大井競馬場で行われた、3歳ダート3冠競走の最終戦「第27回ジャパンダートクラシック」でミニトークショーを行った。レースコピーは「DIRT IS STORY」。トークショーでは「こんばんは。今日はお馬さん目当ての人もいらっしゃって多くの人がいる。競馬を撮るために大きなカメラを持っている人が多い」と競馬場ならではの光景に驚きを明かした。レースを見ていると「競走馬の土を踏む音が聞こ