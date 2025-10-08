自民党の松本純・元国家公安委員長は8日、自身のXで麻生太郎副総裁から副総裁特別補佐に指名されたことを明らかにしました。松本氏は麻生氏の最側近として知られており、Xには「政治の秩序を取り戻します」とポストしています。松本氏は2021年1月、新型コロナ感染拡大に伴う緊急事態宣言下の東京で、深夜まで銀座のクラブを訪れていたとして自民党を離党しました。松本氏は2022年に復党したものの、去年の衆院選で落選し、自身の選